Астроном показал таймлапс-видео полярного сияния в Рязанской области

В соцсетях опубликовали таймлапс-видео полярного сияния, которое наблюдали в Рязанской области 23-24 апреля. Ролик опубликовал в соцсетях астроном-любитель Борис Мархель.

В соцсетях опубликовали таймлапс-видео полярного сияния, которое наблюдали в Рязанской области 23-24 апреля. Ролик опубликовал в соцсетях астроном-любитель Борис Мархель.

«В честь Международного дня астрономии представляю вашему вниманию итоговое видео произошедшего на прошлой неделе ярчайшего, мощнейшего, умопомрачительного полярного сияния, снятого с территории Рязанской области», — написал автор видео.

Кадры были сняты в Заборьевском сельском поселении. По словам автора, в прошлый раз событие похожего масштаба происходило в 2015 году.

«Я множество раз ловил Аврору в Рязанской области, но именно эта Аврора поразила меня и всех, кто был на тот момент со мной рядом. Полярное сияние переливалось разными цветами, затухало, и казалось, что уже все закончилось, но нет — оно снова начинало играть красками, и так продолжалось всю ночь до самого утра», — говорится в посте.

Напомним, ранее появились фото природного явления.