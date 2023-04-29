Активисты «Волонтеров Победы» и партии ЕР почтут память ветеранов ВОВ

Активисты «Единой России» и «Волонтеров Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», по всей стране, в том числе в новых регионах, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Активисты «Единой России» и «Волонтеров Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», по всей стране, в том числе в новых регионах, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

«Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать „спасибо“ Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», — сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

По ее словам, все больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

«Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь все, чтобы не допустить повторения», — сказала Ольга Занко.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено ветеранам, каждому участнику Великой Отечественной войны, вдовам, блокадникам, труженикам тыла — всем представителям героического фронтового поколения, а еще участникам СВО — тем, кто сегодня выполняет воинский долг, защищает Родину и семьи.

«Поддержка им необходима буквально во всем. Начиная от решения бытовых вопросов и доставки продуктов, до юридической помощи. Каждый ветеран должен быть окружен заботой и вниманием. И, конечно, не только в День Победы, а всегда.

Регион традиционно присоединится к всероссийским акциям „Звонок ветерану“, „Концерт для ветерана“, „Подарок ветерану“. Никто не останется без внимания. Для ветеранов будут организованы приемы, накрыты „фронтовые поляны“. В Рязанской области пройдет более 70 событий регионального масштаба. В совокупности с муниципальными акциями их будет проведено более 500», — сказал Малков.

Активисты «Единой России» и «Волонтеров Победы» организуют в регионах возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Волонтёры соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.

Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтеры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Кроме того, «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвященные героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.