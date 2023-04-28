Wildberries планирует провести ребрендинг

Маркетплейс Wildberries планирует провести ребрендинг, так как считает свою концепцию устаревшей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя компании Татьяну Бакальчук.

Сейчас Wildberries ищет новые варианты логотипа. Отмечается, что менять название на «Ягодки» не планируется.

Бакальчук заявила, что есть еще одна цель ребрендинга — рассказать о социальной значимости бренда. В ближайшее время компания будет участвовать в двух крупных социальных проектах, но подробности основатель Wildberries раскрывать не стала.

Журналисты пишут, что ранее Бакальчук сообщала, что одна из главных задач компании — развитие малого бизнеса.