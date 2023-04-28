В Ряжском зоопарке родился тигренок

В Ряжском зоопарке 11 апреля родился тигренок. На днях его показали посетителям. Об этом сообщает ИД «Пресса».

"У тигров Шерхана и Тигрули появился малыш. Он еще совсем маленький, но мощные лапы и грозный взгляд выдают свирепого хищника. Мамочка все время находится рядом с сыночком. В этот же день пополнение произошло и в семействе носух. Целых пять носастых коати пополнили ясельную группу нашего зоопарка. Все животные чувствуют себя хорошо, ежедневно за ними наблюдают ветеринары", — сообщил управляющий Ряжским зоопарком Юрий Проскурня.

Мама Тигруля живет в зоопарке более 13 лет. Ее самец — Шерхан — поселился там немного позже. Раз в два года полосатые хищники приносят потомство. Обычно у них рождается по 2-3 котенка.

Отмечается, что вскоре новорожденного тигренка отправят в один из зоопарков Подмосковья.

Фото: ИД «Пресса»