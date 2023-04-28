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В Рязанском государственном агротехнологическом университете написали «Диктант Победы-2023»

27 апреля в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы-2023». Об этом сообщили в вузе.

«Диктант» писали более 100 студентов и работников университета. Основными темами в этом году стали победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Рязанский агротехнологический университет впервые стал площадкой для проведения Международной акции. Победители Диктанта Победы смогут получить приглашение на парад Победы, а абитуриенты — дополнительные баллы для поступления в вузы.

Отмечается, что Акция впервые прошла 7 мая 2019 года во всех регионах России, а также в 23 иностранных государствах. В 2020 году к акции присоединилось 76 стран, где была организована 151 площадка. Всего в тот год «Диктант Победы» написали свыше миллиона человек. В 2023 году акция прошла в пятый раз и стала рекордной по количеству участников — более 22 тысяч человек.