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В Рязанской области в 2023 году нашли 22 фальшивые купюры
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года стало меньше в 3,5 раза.

В Рязанской области в первом квартале 2023 года нашли 22 фальшивые купюры. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года стало меньше в 3,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка России.

Специалисты обнаружили 13 пятитысячных купюр, шесть купюр номиналом 100 рублей, три купюры номиналом 2000 рублей и одну поддельную купюру 100 долларов США.

«Сегодня в России на один миллион банкнот, находящихся в обращении, приходится всегочетыре подделки. Несмотря на это, необходимо всегда проверять на подлинность наличныеденьги, особенно крупных номиналов. При сомнениях лучше отказаться от такой купюры. Проверить подлинность российских бумажных денег поможет мобильное приложение"Банкноты Банка России»", — отметила заместитель управляющего рязанским отделениемБанка России Ольга Егорова.