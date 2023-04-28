В Рязанской области подвели итоги акции «Трудовые династии»

В Рязанской области подвели итоги акции «Трудовые династии». В четверг, 27 апреля, представителей крупных семейных династий наградили перед Международным днем солидарности трудящихся.

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ в акции представила истории семейных династий. В них рассказывалось, что трудовой стаж семей Аксентьевых, Колчевых, Клишиных, Алексеевых, Юдиных составил более 150 лет. Их представители получили от председателя Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инны Калашниковой памятные подарки и дипломы «за значительный вклад в формирование трудовых традиций, сохранение семейных ценностей и обеспечение преемственности поколений».

Председателями профкомов первичных профсоюзных организаций Областной клинической больницы, Клепиковской районной больницы, Сасовского межрайонного медицинского центра и представителями самих трудовых династий провели работу по сбору архивных документов и фотографий, описанию семейных традиций, оцифровке наградных документов.

Представителей династий поздравили первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова, министр территориальной политики Жанна Фомина, заместитель министра труда и социальной защиты населения Зоя Мирохина.

«Рязанская область славится своими трудовыми династиями ведь не зря областной центр претендует на звание города трудовой доблести. Представителям самых благородных профессий удалось сохранить верность призванию и традициям», — заявила Анна Рослякова.