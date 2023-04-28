В Рязани откроется музей «Избяные заповеди»
Мероприятия бесплатные.
В Рязани в субботу, 29 апреля, откроется музей «Избяные заповеди». Об этом сообщила автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство». Открытие запланировано на 11:00.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
В программе выступление фольклорного ансамбля «Жерелье», экскурсии и мастер-классы. Мероприятия бесплатные, дополнительную информацию можно получить по тел.:
Адрес музея: Рязань, ул. Краснорядская, д. 1.
Мероприятие 6+.