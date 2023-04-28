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В Рязани осудили мошенницу, обманувшую пенсионеров на 500 тысяч рублей
Женщина представлялась работником социальной службы и таким образом попадала в квартиры.

В Рязани осудили мошенницу из Тулы. В пресс-службе облпрокуратуры рассказали, что она обманула рязанских пенсионеров на 500 тысяч рублей.

Женщина представлялась работником социальной службы и таким образом попадала в квартиры. Она рассказывала пенсионерам, что им положена выплата, однако у нее на руках только крупные купюры.

Подсудимая передавала пожилым людям билеты «банка приколов», забирала настоящие деньги, также она воровала наличные, отвлекая пенсионеров просьбой что-нибудь принести.

В суде доказали, что мошенница похитила у рязанцев 536 150 рублей.

Женщину осудили на три года и десять месяцев колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.