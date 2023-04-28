В Рязани 302 кандидата подали заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России»

228 заявлений зарегистрированы, а 34 на рассмотрении.

В Рязани 302 кандидата подали заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщили на сайте партии.

Предварительное голосование кандидатов в рязанскую гордуму для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» началось в пятницу, 3 марта, на заседании президиума регионального политического совета. В организационный комитет было выбрано 14 человек: более 30% -представители общественных организаций, свыше 20% - представители региональных СМИ. Участвовать могли партийные и беспартийные лица как лично, так и онлайн.

Для участников предварительного голосования прием документов стартовал в среду, 8 марта. Заявления подали 302 человека. Из них 228 заявлений зарегистрированы, а 34 на рассмотрении. 40 человек сняли свою кандидатуру.

По одномандатным избирательным округам подано 119 заявлений. По внутримуниципальной группе — 143. По округу № 13 подали 16 заявлений. Стать кандидатами по округам № 7 и № 8 захотели 6 человек.

Организационный комитет зарегистрировал 181 кандидата предварительного голосования «Единой России». Среди подавших заявления 57% мужчин и 43% женщин. Больше всего кандидатов возрастной категории от 41 до 60 лет — 51%. Молодых людей до 25 лет — 12%, от 26 до 40 лет — 30%, представителей старшего поколения — 7%.

Зарегистрированные кандидаты должны до 12 мая разместить не менее двух видеороликов в личном кабинете на сайте pr.er.ru по соответствующим темам: рассказать о себе и обозначить причины желания стать депутатом «Единой России» либо рассказать о планах депутатской деятельности.

Агитационный период для кандидатов завершится 21 мая. До 26 мая продолжается регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России».

С 22 по 28 мая состоится голосование в депутаты Рязанской городской Думы. Принять участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» могут все граждане старше 18 лет. Важное условие — они должны быть зарегистрированы на территории населенного пункта, где пройдут выборы.

Фото с сайта «Единой России»