Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
18°
Сбт, 29
11°
Вск, 30
10°
ЦБ USD 80.51 -1.05 29/04
ЦБ EUR 88.37 -1.83 29/04
Нал. USD 78.55 / 82.35 28/04 16:02
Нал. EUR 86.55 / 88.98 28/04 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
Вчера 10:30
1 383
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
18 440
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
16 972
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
10 734
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани 302 кандидата подали заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России»
228 заявлений зарегистрированы, а 34 на рассмотрении.

В Рязани 302 кандидата подали заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщили на сайте партии.

Предварительное голосование кандидатов в рязанскую гордуму для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» началось в пятницу, 3 марта, на заседании президиума регионального политического совета. В организационный комитет было выбрано 14 человек: более 30% -представители общественных организаций, свыше 20% - представители региональных СМИ. Участвовать могли партийные и беспартийные лица как лично, так и онлайн.

Для участников предварительного голосования прием документов стартовал в среду, 8 марта. Заявления подали 302 человека. Из них 228 заявлений зарегистрированы, а 34 на рассмотрении. 40 человек сняли свою кандидатуру.

По одномандатным избирательным округам подано 119 заявлений. По внутримуниципальной группе — 143. По округу № 13 подали 16 заявлений. Стать кандидатами по округам № 7 и № 8 захотели 6 человек.

Организационный комитет зарегистрировал 181 кандидата предварительного голосования «Единой России». Среди подавших заявления 57% мужчин и 43% женщин. Больше всего кандидатов возрастной категории от 41 до 60 лет — 51%. Молодых людей до 25 лет — 12%, от 26 до 40 лет — 30%, представителей старшего поколения — 7%.

Зарегистрированные кандидаты должны до 12 мая разместить не менее двух видеороликов в личном кабинете на сайте pr.er.ru по соответствующим темам: рассказать о себе и обозначить причины желания стать депутатом «Единой России» либо рассказать о планах депутатской деятельности.

Агитационный период для кандидатов завершится 21 мая. До 26 мая продолжается регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России».

С 22 по 28 мая состоится голосование в депутаты Рязанской городской Думы. Принять участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» могут все граждане старше 18 лет. Важное условие — они должны быть зарегистрированы на территории населенного пункта, где пройдут выборы.

Фото с сайта «Единой России»