В России предложили запретить продажу картофеля и других овощей и фруктов в сетках

На совещании в Минпромторге обсудили запрет продажи картофеля, овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сетках. Об этом 28 апреля сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

С такой инициативой выступил Российский экологический оператор. Его представители утверждают, что такие упаковки сложны в переработке. Кроме этого, из-за них часто ломается оборудование.

Исследование Института экономической политики имени Егора Гайдара показали, что при смене упаковки только одно предприятие потратит на переоборудование упаковочных материалов до 500 миллионов рублей. В итоге указанные товары могут подорожать примерно на 20%.