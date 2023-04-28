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В РГАТУ прошел финал конкурса «Будущее сельского хозяйства в России»
Победителям вручили почетные грамоты, а участникам — благодарственные письма.

В среду, 26 апреля, в РГАТУ имени П.А. Костычева прошел очный финальный этап регионального конкурса «Будущее сельского хозяйства в России» на лучшую научно-исследовательскую работу проекта «Агрокласс». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

С 10 марта по 18 апреля в дистанционном формате проходил заочный этап, на котором школьники представляли научно-исследовательские работы. С 19 апреля по 24 апреля работы проходили экспертную оценку.

В финале представили 17 лучших научно-исследовательских работ участников «Агроклуба» Михайловского района и агроклассов Касимовсого и Пителинского районов региона в номинациях: «Опытно-исследовательская работа», «Стартап в сельском хозяйстве», «Трудовое наследие моей малой родины» и «Мой выбор — профессия в АПК».

Победителям вручили почетные грамоты, а участникам — благодарственные письма.