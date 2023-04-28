В Олимпийском городке в Рязани обнаружили труп 55-летней женщины

В Олимпийском городке в Рязани обнаружили труп 55-летней женщины. Об этом в пятницу, 28 апреля, пишет «МК в Рязани».

По информации издания, в одном из домов в микрорайоне Дашково-Песочня обнаружили труп женщины.

Труп женщины обнаружили в квартире в доме в Олимпийском городке вечером 27 апреля. Тело уже начало разлагаться.

«По факту обнаружения трупа женщины 1967 года рождения Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — сообщил «МК в Рязани» старший следователь Даниил Линев.