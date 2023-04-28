В Нижнем Новгороде будут платить за наводки на нетрезвых водителей
Правительство Нижегородской области утвердило новую «меру поддержки бдительных граждан»: жителям будут платить по две тысячи рублей за наводку на нетрезвого водителя.
Для заработка необходимо написать заявление на человека, приложить копию своего паспорта и подписать согласие на обработку данных.
Отмечается, что деньги сможет получить только человек, достигший 18-летнего возраста. Если информация о нетрезвом водителе подтвердится, то деньги зачислят на счет нижегородца в течение 10 дней.