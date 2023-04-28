В Кирове водитель автобуса уснул за рулем и врезался в фонарь

В Кирове днем 27 апреля водитель автобуса уснул за рулем и врезался в фонарь. Происшествие случилось на Производственной улице. Об этом сообщает Baza.

В результате ДТП пострадали 29 человек, трое из которых — дети. Всем потребовалась медицинская помощь. Большинству пассажиров ее оказали на месте. В больницу отвезли четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Известно, что правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.