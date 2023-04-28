В Адыгее 20-летняя девушка пять лет насиловала младшую сестру

В Адыгее 20-летняя девушка пять лет насиловала младшую сестру. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, первый инцидент произошёл, когда обвиняемой было 15 лет, а жертве — 4 года. Девушка неоднократно насиловала младшую сестру, когда матери не было дома.

После совершеннолетия обвиняемая уехала жить в Краснодар, но периодически возвращалась в родной город, повторяя преступления с ребенком.

О происходящем узнали сотрудники полиции. Девушку задержали.

Выяснилось, что она уже успела получить судимость за покушение на убийство. Сейчас на неё возбудили ещё одно уголовное дело. 20-летней девушке грозит до 20 лет колонии.