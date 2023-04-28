Скончался доцент РязГМУ Владимир Минаев
Скончался доцент РязГМУ Владимир Минаев. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».
Минаев проработал в университете 40 лет. Отмечается, что при его участии было подготовлено более шести тысяч врачей.
«Владимир Владимирович был грамотным, ответственным, инициативным, безупречно исполняющим свои обязанности преподавателем, пользовался авторитетом у сотрудников и студентов. Ветеран Вооруженных сил России, уникальный специалист по военной токсикологии в Рязанской области», — сказано в сообщении.