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С первого июля в поликлиниках появятся психологи
Отдельно Мурашко отметил, что на прием могут записываться участники спецоперации.

С первого июля россияне смогут обращаться к психологам в поликлиниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В настоящее время проводится тестирование. Отдельно Мурашко отметил, что на прием могут записываться участники спецоперации.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами», — сказал Михаил Мурашко.