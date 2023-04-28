С первого июля в поликлиниках появятся психологи
Отдельно Мурашко отметил, что на прием могут записываться участники спецоперации.
С первого июля россияне смогут обращаться к психологам в поликлиниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
В настоящее время проводится тестирование. Отдельно Мурашко отметил, что на прием могут записываться участники спецоперации.
«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами», — сказал Михаил Мурашко.