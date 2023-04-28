Рязанские полицейские рассказали о проведении массовых рейдов в пятницу и выходные
Рязанские полицейские рассказали о проведении массовых рейдов в пятницу и выходные. Об этом
В пятницу, 28 апреля, и в выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные рейды по пресечению нарушений ПДД. Отмечается, что полицейские будут проводить массовую остановку транспортных средств.
Сотрудники Госавтоинспекции также обратились к водителям с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.