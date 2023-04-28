«Рязаньгоргаз» развивает сотрудничество с образовательными учреждениями города

Представители компании «Рязаньгоргаз» провели встречу со студентами «Рязанского строительного колледжа». Учебное заведение на протяжении многих лет готовит квалифицированные профессиональные кадры для газораспределительной организации, около 20% молодых работников «Рязаньгоргаз» являются выпускниками колледжа.

Газовики познакомили ребят с основными видами деятельности компании, условиями труда и особенностями корпоративной культуры, рассказали о перспективах трудоустройства, обратили внимание на то, что кадровая политика предприятия предусматривает комплекс мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов.

Сотрудники компании провели для студентов мастер-класс по подготовке резюме. Научили, как молодому специалисту грамотно представить себя работодателю.

Между АО «Рязаньгоргаз» и Рязанским строительным колледжем заключено официальное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместное участие в разработке и реализации профессиональных образовательных программ, организации учебного процесса и производственной практики студентов. В 2022 году на предприятии прошли практику 11 студентов колледжа, в 2023 году уже заключено 7 договоров на организацию практики.