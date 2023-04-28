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На реставрацию Богоявленской церкви в рязанском кремле выделили 139 млн рублей

В рязанском кремле на завершение реставрационных работ Богоявленской церкви выделили 139 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Минкульт России выделил 139 млн 313 тысяч 414 рублей. Подрядчик проведет реставрационные работы интерьера церкви, окон, дверей, куполов, кровли, крыльца, противоаварийные и консервационно-реставрационные работы по монументальной живописи, инженерные коммуникации и установит молниезащиту и видеонаблюдение. А также сделает архитектурно-художественную подсветку, восстановит котельную и благоустроит территорию.

Работы планируют завершить 21 февраля 2025 года.

Напомним, в 2021 году Минкульт РФ направил 125 млн рублей на реставрацию Богоявленской церкви. В 2022 году на продолжение работ по ее реставрации выделяли еще 133,5 млн рублей.