Минобороны Украины: ВСУ готовы к контрнаступлению

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовы перейти к контрнаступлению. Сейчас они ждут команды от Генштаба. Об этом пишет ИА URA.RU со ссылкой на трансляцию с youtube-канала «Военное телевидение Украины».

«Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров», — заявил Резников.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ перейдет в контрнаступление после второго мая.