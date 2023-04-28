Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В ДК «Приокский» состоится «Праздник танца» — концерт, посвященный Международному дню танца. В концерте примут участие ансамбль народного танца «Лель», танцевальный коллектив «Приокские росы», хореографический ансамбль «Карусель», спортивно-танцевальный клуб «Пантера» и ансамбль «Рада».

На сцене арт-клуба «Площадка» пройдет METAL FEST. В продолжении тура в поддержку новых альбомов перед рязанцами выступят две столичные группы PITCHBLACK и MORTAL DISMAY. Компанию им составит легенда рязанского метала — GROBUT NEERG.

В клубе Deep впервые пройдет вечеринка «МЕГАМИКС ФМ», которую представит радио «Микс ФМ 107,2». На сцене — участник Stand Up на ТНТ Никита Дубровский, Seville (Artik & Asti), DJ Медведь (резидент Микс ФМ), DJ Vini (ex. DяgileV Proжект), а также легенда всех рейвов России — Fonarev (DJ Fonar) Digital Emotion.

В Рязани пройдет ежегодный фестиваль индийской музыки и танца. Гости вечера познакомятся с музыкальными традициями каввали и составят свое представление о медитативном музыкальном стиле рага. Также зрители увидят классический танец катхак и услышат необычные фьюжн-композиции, интерпретирующие западную классическую музыку при помощи традиционных индийских инструментов.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».