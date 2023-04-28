42-летнего рязанца оштрафовали на четыре тысячи рублей за хранение наркотиков
В Рязани вынесли приговор мужчине, которых хранил дома наркотики без цели сбыта.
Ночью в полицию обратилась рязанка, которая сообщила о том, что у нее дома хулиганит 42-летний сын, употребляющий наркотики.
Правоохранители приехали на место. В комнате они заметили шприц с темной жидкостью — производным N-метилэфедрона массой сухого остатка 0,154 грамма. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хранение наркотиков.
В результате суд назначил ему штраф суммой четыре тысячи рублей.