В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких телефонах

Разработчики WhatsApp добавили возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на блог мессенджера.

Теперь пользователь сможет привязать к своему аккаунту до четырех телефонов аналогично привязке в веб-версии и в клиенте для компьютера.

Каждый привязанный к аккаунту смартфон подключается к мессенджеру независимо, поэтому все информация и звонки останутся под защитой сквозного шифрования. Если же одно из устройств окажется выключенным на длительный срок, на остальных будет выполнен выход из аккаунта, пояснили в WhatsApp.

Также у пользователей будет возможность переключаться между смартфонами, не выходя из аккаунта. Отмечается, что для привязки девайса сканировать QR-код необязательно.