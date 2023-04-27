В Тверской области два сотрудника металлобазы до смерти забили мужчину

В Тверской области двух сотрудников металлобазы в Кимрах обвиняют в незаконном лишении человека свободы и умышленном причинении ему тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. Об этом сообщает « Афанасий бизнес ».

В мае 2019 года на металлобазу проникли мужчина и женщина, чтобы украсть металлолом. Их поймали сотрудники базы и заперли в помещении, избив при этом мужчину. На следующий день он скончался. Работники закопали его тело на территории промзоны, а женщину отпустили.

Отмечается, что останки мужчины нашли в 2022 году. До этого он числился без вести пропавшим.

Уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено в ближайшее время.