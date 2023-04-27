В Рязанской области 27 апреля сотрудники ГИБДД проведут рейд «Тонировка»
В Рязанской области 27 апреля сотрудники ГИБДД проведут рейд «Тонировка». Об этом сообщает сайт УМВД.
Сотрудники госавтоинспекции проверят нарушения светопропускаемости стекол транспортных средств.
Рязанцам напомнили, что нарушителей привлекут к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5. КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).
Им грозит штраф в размере 500 рублей.