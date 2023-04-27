В Рязани остановили пьяного водителя без «прав»

В Рязани остановили пьяного водителя без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Есенина. В полицию обратились очевидцы, которые сообщили, что у супермаркета находится мужчина с признаками опьянения. По их словам, он вел себя агрессивно и пытался сесть за руль автомобиля.

Полицейские выехали на указанный адрес, увидели и остановили двигавшийся по парковке автомобиль Chevrolet. Во время общения с водителем сотрудники заметили внешние признаки опьянения и вызвали на место инспекторов ДПС.

32-летний рязанец отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Отмечается, что у мужчины не было водительских «прав».

На рязанца составили административный протокол по статье 2.26 КоАП РФ.