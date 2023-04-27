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В Рязани наградили победителей IX хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

26 апреля состоялась торжественная церемония закрытия IX турнира по хоккею «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвященного 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По итогам соревнований лучшим нападающим стал Сергей Рябов из «Липецкэнерго», лучшим бомбардиром — Дмитрий Тарусов из «Тулэнерго», лучшим защитником — Макар Сухарев, «Кировэнерго», а лучшим вратарем — Егор Горшков, «Рязаньэнерго». Самым ценным игроком турнира был признан Сергей Рахманов, филиал «Тверьэнерго».

Второе и третье место в хоккейном турнире заняли команды из филиалов «Тулэнерго» и «Тверьэнерго».

Золото завоевала хоккейная дружина «Рязаньэнерго».

Кубок турнира капитан рязанской команды получил из рук заместителя генерального директора «Россети Центр» Артема Алешина и председателя первичной профсоюзной организации «Россети Центр» Олега Макарова.

Артем Алешин от имени руководителя Обществ Игоря Маковского поздравил всех собравшихся с ярким спортивным праздником: «Благодарю всех участников хоккейных бригад энергообществ за участие в турнире! Вы делаете свою жизнь ярче, энергичнее, содержательнее и подаете замечательный пример нам — болельщикам! Поздравляю победителей с заслуженным Первым местом! Вы подарили нам красивую игру. Уверен, традиция хоккейных турниров „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ продолжится».