В пятницу девять улиц в Рязани останутся без света
В пятницу девять улиц в Рязани останутся без света. Об этом
В пятницу, 28 апреля, с 12:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
- улица Чехова, дома №№ 2-12, №№ 29-53;
- улица Громовой, дом № 2;
- улица Добролюбова, дома № 1, № 11, № 17, №№ 2-34;
- улица Дорожная, дома №№ 1-31;
- улица 1-й проезд Добролюбова, дома №№ 1-7, № 9, № 11;
- улица 2-й проезд Добролюбова, дома №№ 1-11;
- улица 3-й проезд Добролюбова, дома № 41, № 43, №№ 45-52, № 54, № 56;
- улица 4-й проезд Добролюбова, дома 41-52;
- улица Достоевского, дома № 41. №№ 43-52.
Отключения связано с проведением работ на воздушной линии.