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В пятницу девять улиц в Рязани останутся без света

В пятницу девять улиц в Рязани останутся без света. Об этом сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 28 апреля, с 12:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

  • улица Чехова, дома №№ 2-12, №№ 29-53;
  • улица Громовой, дом № 2;
  • улица Добролюбова, дома № 1, № 11, № 17, №№ 2-34;
  • улица Дорожная, дома №№ 1-31;
  • улица 1-й проезд Добролюбова, дома №№ 1-7, № 9, № 11;
  • улица 2-й проезд Добролюбова, дома №№ 1-11;
  • улица 3-й проезд Добролюбова, дома № 41, № 43, №№ 45-52, № 54, № 56;
  • улица 4-й проезд Добролюбова, дома 41-52;
  • улица Достоевского, дома № 41. №№ 43-52.

Отключения связано с проведением работ на воздушной линии.