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В правительстве рассказали, во сколько обошлись восемь уборочных машин для Рязанской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог области сообщили РЗН. инфо в ответе на запрос, во сколько обошлась закупка восьми универсальных дорожных машин.

Ранее вице-губернатор Артем Бранов сообщил на своей странице «ВКонтакте», что АО «Рязаньавтодор» приобрели восемь комбинированных дорожных машин для обработки дорог зимой и подвоза асфальта на объекты летом. На сайте госзакупок корреспондент РЗН. инфо не нашел тендер. Редакция обратилась за комментарием в правительство региона.

В ведомстве подчеркнули, что восемь универсальных дорожных машин были закуплены у отечественного производителя ООО «Завод Комплексные Дорожные Машины», который находится в Смоленске.

«Закупка осуществлена у единственного поставщика. АО „Рязаньавтодор“ на основании проведенного мониторинга коммерческих предложений на закупку техники. Основные критерии при определении поставщика — наилучшее соотношение цены и технических характеристик поставляемой дорожной техники. Информация о закупке на сайте ЕИС не размещалась», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве отметили, что приобрели машины в лизинг сроком на пять лет на сумму 99 миллионов рублей.