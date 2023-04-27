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В Милославском районе пьяный мужчина угнал автомобиль и сжег его
На жителя села Кочуры возбудили уголовное по ч.2 ст. 158 УК РФ.

В милославском селе Кочуры задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в краже автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В полицию поступило заявление от 27-летнего мужчины. По его словам, ночью пропал припаркованный возле дома автомобиль ВАЗ-2114.

Через некоторое время местные жители сообщили в полицию о том, что обнаружили в окрестностях села сгоревшие «жигули».

По предварительным данным, житель села Кочуры приехал в поселок Милославское к знакомым и выпивал с ними до позднего вечера. 22-летний мужчина вышел из гостей и решил добраться до дома на машине. Злоумышленник увидел на улице ВАЗ-2114 и взломал его. Когда мужчина оказался рядом с селом Кочуры, он решил уничтожить следы хищения. Угонщик бросил машину на обочине и поджег.

На жителя села Кочуры возбудили уголовное по ч.2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит срок до пяти лет.