В мэрии пройдет совещание, на котором обсудят закрытие рюмочных в городе

В четверг, 27 апреля, на заседании рязанской городской думы депутаты подняли вопрос о работе городских рюмочных без лицензии. Эту тему подняли в ходе отчета заместителя начальника полиции регионального УМВД Сергея Сорокина.

Депутат Елена Волкова рассказала о заведении на улице Чкалова, которое закрыли только после того, как на проблему обратил внимание губернатор Павел Малков. По ее словам, в городе есть еще 38 адресов, где находятся рюмочные, но ситуация не меняется.

На заседании депутаты упомянули и рюмочную, которая находится в одном здании с детской поликлиникой № 6. По их словам, она неоднократно закрывалась, но затем снова работала в прежнем режиме.

Сергей Сорокин подчеркнул, что сложность в том, что большинство рюмочных имеют лицензии и работают в качестве кафе. Он пояснил, что с каждым владельцем заведения проводится профилактическая беседа, но не все «слышат» и соблюдают нужные требования. Также, если в работе предпринимателя находят нарушения, то материалы направляются в суд.

На заседании высказалась и мэр города Елена Сорокина.

«А можно не в целях профилактики, а просто закрыть их, так как они вне закона? Вот просто закрыть, без профилактики», — заявила она. Заместителя начальника полиции регионального УМВД ответил, что не так просто это сделать. «Мы не тот субъект, который может закрыть подобные заведения. У них есть статус кафе, кто-то выдем им разрешение», — заключил Сергей Сорокин.

Глава Рязани Татьяна Панфилова предложила провести собрание с депутатами и обсудить еще раз этот вопрос, чтобы решить проблему.