В майские праздники через Рязань пустят дополнительные поезда

С 28 апреля по 11 мая в Рязанской области появятся дополнительные пассажирские поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Через станцию Рязань-1 будут курсировать 14 дополнительных поездов:
— Москва — Самара: № 140 (29 и 30 апреля, 1мая) № 210 (28, 29 апреля и 1,7,9,10
мая);
— Москва — Орск: № 182 (29 апреля, 6,10 мая);
— Москва — Тольятти: № 192 (29 апреля, 6 мая);
— Москва — Челябинск: № 224 (1 мая), № 284 (6, 11 мая);
— Москва — Саранск: № 230 (28 апреля), № 234 (28 — 30 апреля);
— Москва — Уфа: № 240 (29 и 30 апреля), № 244 (30 апреля и 6 мая), № 266 (29
апреля, 5 — 6 мая);
— Москва — Пенза № 252 (29 апреля, 6 мая);
— Москва — Ульяновск: № 264 (28 и 30 апреля, 2, 4, 6, 8 — 10 мая);
— Москва — Димитровград: № 264 (29 апреля, 1,3,5,7 мая).
В обратном направлении:
— Самара — Москва: № 139 (29 и 30 апреля, 1мая) № 209 (28, 29, 30 апреля, 6 и 9
мая);
— Орск — Москва: № 181 (28 апреля, 5,10 мая);
— Тольятти — Москва: № 191 (2,10 мая);
— Челябинск — Москва: № 223 (30 апреля), № 283 (5,10 мая);
— Саранск — Москва: № 229 (29,30 апреля, 1 мая), № 233 (28, 29 апреля);
— Уфа — Москва: № 239 (28 и 29 апреля, 1,2,9 мая), № 243 (5 и 8 мая), № 265 (28
апреля, 5 мая);
— Пенза — Москва № 251 (2, 10 мая);
— Ульяновск — Москва: № 263 (28 и 30 апреля, 2, 4, 6, 8,10 мая);
— Димитровград — Москва: № 263 (29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая).