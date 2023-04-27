В лицее № 4 отремонтировали крышу

«Капитал — строитель жилья» отремонтировал крышу лицея № 4. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что ремонт позволил обновить облик здания и избежать будущих поломок.

«Важно не только заботиться о подрастающем поколении, но и улучшать условия обучения детей. Школа открылась в 1939 году. В следующем году здание отметит свой юбилей — 85 лет со дня основания, поэтому новая кровля позволит лицею встретить памятную дату во всей красе», — говорится в сообщении «Капитала».

Компания подчеркнула, что за короткий срок, «благодаря профессиональным строителям, с помощью материалов высокого качества» крыша здания преобразилась.

«И хотя, серьезных проблем с кровлей не возникало, важно не только вовремя устранить неполадки, но и предупредить возможные проблемы. Руководство школы поблагодарило „Капитал — строитель жилья“ и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество во благо нашего города и помощи детям», — отмечается в релизе «Капитала».