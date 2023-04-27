В Красногорске неизвестные расстреляли женщину из пневматического пистолета
В Красногорске неизвестные расстреляли женщину из пневматического пистолета. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что одна из пуль пробила женщине вену и застряла. Из-за этого пострадавшая потеряла много крови.
По данным издания, поздно вечером пострадавшая припарковала свой автомобиль и пошла в сторону дома. В этот момент к ней приблизились неизвестные, которые выстрелили в неё три раза. После этого они сбежали с места происшествия.
Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
Нападавших ищет полиция.