В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО

В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РИА Новости.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность дополнительных выплат на детей участников СВО, которые не посещают детсады из-за отсутствия свободных мест.

«В целях поддержки семей участников СВО предлагается установить данной категории граждан ежемесячную выплату на детей, не посещающих государственные или муниципальные дошкольные образовательные организации в связи с отсутствием свободных мест в таких организациях. Сумма выплаты может быть установлена в зависимости от платы за присмотр и уход в образовательной организации того или иного субъекта», — говорится в обращении.

Лантратова отметила, что семьи участников спецоперации нуждаются в особой поддержке. По ее словам, иногда у родителя может возникнуть необходимость вернуться к работе и до достижения ребенком возраста трех лет, и «члены его семьи должны быть уверены, что и в этом случае за ребенком будет осуществлен должный присмотр со стороны государства».