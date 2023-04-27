В Британии назвали срок, который Запад отвел Зеленскому

У президента Украины Владимира Зеленского осталось полгода, чтобы достичь в конфликте нужного для Запада результата. Об этом говорится в статье в газете The Scotsman, пишет RT.

В случае неудачи в ближайшие полгода, на Зеленского окажут давление для проведения переговоров с Россией.

«Добиться приемлемого результата переговоров будет практически невозможно», — сообщает издание.

Отмечается, что больше всего заинтересован в завершении военных действий президент США Джо Байден, чтобы не говорить о финансовой поддержке Украины на предвыборных дебатах, которые начнутся в 2024 году.