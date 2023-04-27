В аптеках «Ригла» объявили о скидках в 20% на компрессионный трикотаж
С апреля и до конца мая в аптеках «Ригла» действует скидка в 20% на компрессионный медицинский трикотаж при покупке от двух изделий.
Для покупателей представлен широкий ассортимент современного компрессионного трикотажа от ведущих производителей.
«В наличии есть тонкие и плотные изделия, шелковистые и матовые, с микрофиброй или без, с открытым или закрытым носком любых цветов. Желаем всем нашим читателям здоровья и предлагаем посетить отделы ортопедии для консультации и подбора медицинского трикотажа», — отметили представители сети аптек.
Подробнее об акции и ассортименте можно узнать у сотрудников отделов ортопедии аптек «Ригла» по следующим адресам:
- Первомайский проспект, № 35, телефон: 25-26-29;
- улица Новоселов, № 21 А, ТЦ «Черезово», телефон: 55-05-04.