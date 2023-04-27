В аптеках «Ригла» объявили о скидках в 20% на компрессионный трикотаж

С апреля и до конца мая в аптеках «Ригла» действует скидка в 20% на компрессионный медицинский трикотаж при покупке от двух изделий.

Для покупателей представлен широкий ассортимент современного компрессионного трикотажа от ведущих производителей.

«В наличии есть тонкие и плотные изделия, шелковистые и матовые, с микрофиброй или без, с открытым или закрытым носком любых цветов. Желаем всем нашим читателям здоровья и предлагаем посетить отделы ортопедии для консультации и подбора медицинского трикотажа», — отметили представители сети аптек.

Подробнее об акции и ассортименте можно узнать у сотрудников отделов ортопедии аптек «Ригла» по следующим адресам: