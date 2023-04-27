Установлена личность рязанца, который сломал челюсть юноше около ТЦ «Малина»
Установлена личность рязанца, который сломал челюсть юноше около ТЦ «Малина». Об этом сообщили в региональном УМВД.
В среду, 26 апреля, сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел полиции для опроса молодого человека, причинившего телесные повреждения юноше около одного из ТЦ в Рязани.
«Проверка продолжается», — отметили в пресс-службе.
Напомним, 20 апреля около ТЦ «Малина» рязанцу сломали челюсть. Конфликт попал на видео.