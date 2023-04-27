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Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили

В Волгограде умер актер и режиссер Евгений Басилашвили. Об этом 26 апреля сообщила его бывшая ученица Татьяна Глущенко.

Басилашвили носил звание заслуженного артиста Грузинской ССР, член Союза театральных деятелей России. С 60-х по 80-е годы трудился актером и режиссер Тбилисского русского ТЮЗа, с 88-го по 95 год работал руководителем Волгоградского ТЮЗа.

В 1986 году Евгений Басилашвили снялся в психологической драме «Давай поговорим». Последним местом работы актера был Волгоградский института искусств и культуры, где он работал преподавателем.