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Студенты, преподаватели и сотрудники РГАТУ поучаствовали во Всероссийском субботнике

В течение всего апреля в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева проходили субботники по благоустройству и санитарной очистке зеленых зон территорий, закрепленных за университетом. Об этом сообщили в вузе.

Экологическая акция объединила студентов, преподавателей и сотрудников. Совместными усилиями в течение месяца приводились в порядок тротуары, газоны, площадки автостоянок и автодрома, территории вокруг общежитий — отчищали от мусора и веток. Вдоль дорог — убирали и вывозили мусор.

22 апреля весь коллектив Рязанского агротехнологического университета присоединился к Всероссийскому субботнику, который одновременно проходил во всех городах России.

Самыми молодыми участниками акции стали студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. Они наводили чистоту вокруг главного учебного корпуса и прилегающей к университету дороги и тротуары.