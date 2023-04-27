Студенты, преподаватели и сотрудники РГАТУ поучаствовали во Всероссийском субботнике

В течение всего апреля в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева проходили субботники по благоустройству и санитарной очистке зеленых зон территорий, закрепленных за университетом. Об этом сообщили в вузе.

Экологическая акция объединила студентов, преподавателей и сотрудников. Совместными усилиями в течение месяца приводились в порядок тротуары, газоны, площадки автостоянок и автодрома, территории вокруг общежитий — отчищали от мусора и веток. Вдоль дорог — убирали и вывозили мусор.

22 апреля весь коллектив Рязанского агротехнологического университета присоединился к Всероссийскому субботнику, который одновременно проходил во всех городах России.

Самыми молодыми участниками акции стали студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. Они наводили чистоту вокруг главного учебного корпуса и прилегающей к университету дороги и тротуары.