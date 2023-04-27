Стали известны штрафы за нарушения противопожарной безопасности в Рязанской области
Для граждан они составят от 40-50 тыс. рублей, для должностных лиц — 60-90 тыс. рублей, для юрлиц — 600 тыс-1 млн руб.
Стали известны штрафы за нарушения противопожарной безопасности в Рязанской области.
Для граждан они составят от 40-50 тыс. рублей, для должностных лиц — 60-90 тыс. рублей, для юрлиц — 600 тыс-1 млн руб.
На территории леса запрещается разведение костров, пал сухой травы, сжигание мусора, а также использование пиротехники и мангалов.
Напомним, что в среду, 26 апреля, на территории Рязанской области ввели особый противопожарный режим.