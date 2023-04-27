Сотрудника «Сасовской районной ветеринарной станции» подозревают в получении взятки
В отношении сотрудника ГБУ РО «Сасовская районная ветеринарная станция» возбудили уголовное дело за получение взятки (часть 3 статья 290 УК РФ).
С ноября 2020 года по июнь 2022 года сотрудник ветклиники получил от ИП взятку за выдачу ему ветеринарных сопроводительных документов на мясо животных, которые необходимы для дальнейшей продажи продукта. При этом никаких обязательных проверочных мероприятий не проводилось.
Сейчас продолжается следствие. Устанавливают все обстоятельства преступления.