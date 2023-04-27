Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
19°
Птн, 28
20°
Сбт, 29
ЦБ USD 81.56 -0.07 28/04
ЦБ EUR 90.2 0.06 28/04
Нал. USD 80.47 / 82.9 27/04 15:50
Нал. EUR 89.11 / 90.98 27/04 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
7 часов назад
384
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
17 602
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
16 126
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
9 950
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Сотрудника «Сасовской районной ветеринарной станции» подозревают в получении взятки

В отношении сотрудника ГБУ РО «Сасовская районная ветеринарная станция» возбудили уголовное дело за получение взятки (часть 3 статья 290 УК РФ).

С ноября 2020 года по июнь 2022 года сотрудник ветклиники получил от ИП взятку за выдачу ему ветеринарных сопроводительных документов на мясо животных, которые необходимы для дальнейшей продажи продукта. При этом никаких обязательных проверочных мероприятий не проводилось.

Сейчас продолжается следствие. Устанавливают все обстоятельства преступления.