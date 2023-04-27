Сорокина проверила ремонтируемые в Рязани библиотеки

Сорокина проверила ремонтируемые в Рязани библиотеки. Об этом мэр областного центра написала у себя в соцсетях 27 апреля. Она рассказала, что библиотеке № 7 на улице Зубковой рабочие делают электропроводку, штукатурят и красят стены, укладывают плитку, ремонтируют потолки. Ожидается, что отремонтированная библиотека откроется летом.

«Здесь будет чем удивить читателей: интеллекториум, арт-объекты и инсталляции, зал семейного чтения, юношеский зал с коворкинг зоной, детские зоны с „мягкими“ гусями из сказок. „Лестница времени“ — выставка раритетных предметов разных эпох: старинный буфет, который будут реставрировать, часы с боем, самотканая скатерть, которой больше 100 лет, радиола 60-х годов и многое другое. Будет оборудована комната для творчества в стиле фабрики с неожиданной инсталляцией — банки с краской, из которых „стекают“ шторы, которые сотрудники библиотеки шьют сами», — написала Сорокина. В библиотеке-филиал № 10 — на улице Маяковского, где ремонта не было со времени открытия в 1980 году, установили входную группу и окна, сделали новое отопление, подвели коммуникации.

«Библиотека будет оснащена электронным оборудованием, экранами. Уже закуплена мебель, пополнен книжный фонд. Отдельные залы будут оборудованы для детей, подростков, взрослых читателей, также планируют организовать библионяню для самых маленьких книголюбов. Библиотека будет стилизована в железнодорожной тематике — на фасаде изобразят поезд, помещения напоминают купе и спальные вагоны. Внутри распишут стены перспективами железной дороги, сделают арт-объект в виде табло на вокзале», — говорится в сообщении сити-менеджера.

Она отметила, что ремонты проводятся благодаря нацпроекту «Культура» и поддержке областного правительства.