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Скончался народный артист России из Шацка Геннадий Богачев

Скончался народный артист России из Шацка Геннадий Богачев. Об этом пишет ИД «Пресса».

Артист скончался 25 апреля в Санкт-Петербурге. Сообщается, что в последнее время мужчина тяжело болел.

Геннадий Богачев родился 6 марта 1945 года в Шацке. С 1969 года играл в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова. Сыграл более полусотни ролей. Исполнял роли в 30 фильмах и сериалах. В их числе — «Агент национальной безопасности-2», «Отпуск в сентябре», озвучивал Роберта де Ниро и Ричарда Гира в зарубежных кинолентах. Получил «Золотую Маску» за роль в спектакле Андрея Могучего «Алиса».