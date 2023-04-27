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Рязанский приборный завод представил инверторы «Форсаж» на выставке в Санкт-Петербурге

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в 21-й Международной выставке по сварке, резке и родственным технологиям «Сварка/Welding». Об этом 27 апреля сообщили на предприятии

Экспозицию стенда составило серийно выпускаемое сварочное оборудование «Форсаж».

Среди экспонатов были:

  • промышленные сварочные аппараты для ручной дуговой сварки «Форсаж-200М» и «Форсаж-315М»,
  • универсальные источники для полуавтоматической сварки «Форсаж-200ПА» и «Форсаж-502″,
  • мощное профессиональное оборудование для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током „Форсаж-315AC/DC“, „Форсаж-500АС/ DC“ и „Форсаж-315АД“.

"Для посетителей выставки мы представили профессиональное сварочное оборудование, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Первый серийный аппарат был выпущен в 1994 году, и с тех пор это направление активно развивается, заслуженно завоевав доверие специалистов-сварщиков разных отраслей промышленности. Широкая линейка оборудования с различными функциональными возможностями позволяет подобрать модель для решения конкретных задач, обеспечивая максимальную отдачу и эффективность от вложенных средств. На сегодняшний день предприятие серийно выпускает 15 видов сварочных аппаратов и три механизма подачи проволоки».

В выставке «Сварка/Welding» приняли участие более 100 компаний из восьми стран и 34 регионов России и свыше 5000 специалистов.