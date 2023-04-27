Рязанских студентов перевели на домашнее обучение из-за вспышки кори в Москве

Рязанские студенты, которые учатся в Москве, оказались в центре заболевания корью. Сейчас они обучаются дистанционно дома. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Рязанской области Ирина Котова в эфире ГТРК «Ока».

По ее словам, студенты находятся под пристальным вниманием медиков. В случае проявления симптомов им обеспечат изоляцию. По ее словам, все студенты были привиты по контакту в очаге, поэтому риски проявления инфекции минимальны.

Ирина Котова отметила, что в последний раз вспышка кори в Рязани случилась в 2019 году. Тогда ей заболели члены религиозной общины баптистов. Она подчеркнула, что заразились корью только не привитые — 68 человек.

Котова напомнила, что при регистрации заболевания, нужно за 72 часа сделать прививки всем, кто контактировал с больными. «Все лица прививаются своевременно по контакту, из них заболевших не регистрируется», — заключила она.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора, иммунитет с годами падает, поэтому организм может не справиться с заболеванием. Она добавила, что прививаются в основном от 18 до 55 лет. В основном это медики, педагоги и работники сферы обслуживания торговли и транспорта.