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Рязанцы продегустировали деликатесы первого в регионе «Фермерского островка»

27 апреля на площадке магазина «Пятерочка» на Бирюзова, 11 открылся первый для рязанского региона «Фермерский островок». На начальном этапе свою продукцию для реализации в этом формате представили около десяти рязанских фермеров. Поддержку при реализации проекта обеспечили Правительство Рязанской области, Центр компетенций в сфере сельскохозяйственных кооперации и поддержки фермеров «Корпорации развития Рязанской области», АНО «Агентство развития бизнеса», Корпорация МСП и торговая сеть «Пятерочка».

В честь открытия для посетителей и первых покупателей «Фермерского островка» была организована дегустация товарной линейки — кисломолочной фермерской продукции, сыров, колбасных изделий и мясных деликатесов, кондитерских изделий, кофе рязанской обжарки, травяных чаев в ассортименте, калинника и микрозелени, а также пряников в виде грибов и сушеных мухоморов, которые, как заявляют производители, очень полезны для иммунитета.

«В одиночку малым предпринимателям сложно организовать продажу продукции в крупных магазинах. Небольшой ассортимент попросту не окупает вложений в размещение торговой точки. С этой задачей поможет справиться „Фермерский островок“. Первый из них, который мы открываем сегодня, объединил десять производителей, работающих в рамках кооперации», — прокомментировал идею проекта зампред регионального правительства Виталий Артемов.

По словам руководителя Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров областной «Корпорации развития» Евгения Кошелкина, запуск проекта удалось обеспечить благодаря комплексному и слаженному подходу всех задействованных госведомств и институтов поддержки бизнеса рязанского региона.

«Мы благодарны коллегам за то, что подержали нашу инициативу и подключились к работе над проектом. Такой комплексный подход в очередной раз подтвердил свою эффективность. Совместно с федеральными торговыми сетями была подобрана „проходимая“ локация с достаточным уровнем среднего чека, а Центр „Мой бизнес“ Рязанской области оказал поддержку по организации застройки островка и его брендированию в объеме 250 тысяч рублей», — рассказал Евгений Кошелкин.

Также руководитель Центра компетенций отметил, что практика «Фермерских островков», являясь по сути моделью сбытового сельскохозяйственного кооператива, — действенный инструмент развития в регионе кооперации малых форм хозяйствования. Пройдя регистрацию, участники кооператива получают больше возможностей на меры финансовой господдержки.

Проект «Фермерский островок» реализуется Корпорацией МСП как одно из направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На сегодня в 23 регионах создано уже 42 «Фермерских островка». Поставщиками продукции могут быть местные производители, продукция должна иметь сертификацию и не продаваться в федеральных торговых сетях. Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте «Фермерский островок» в качестве поставщика через Цифровую платформу МСП МСП.РФ.

Подробности по ссылке https://www.investryazan.ru/ru/post/280