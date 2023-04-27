Представительница Рязанского агроуниверситета выиграла соревнования по настольному теннису

Команда спортсменов Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняла участие в соревнованиях по настольному теннису в зачет Универсиады. Об этом сообщили в вузе.
Соревнования прошли среди студентов образовательных организаций высшего образования Рязанской области в 2022 — 2023 учебном году.
Универсиада проходила в Центре настольного тенниса «Феникс». Всего в соревнованиях приняли участие семь команд образовательных организаций высшего образования региона. В командном зачете теннисисты Рязанского агроуниверситета заняли шестое место.
Среди женщин, в личном зачете на главную ступень пьедестала почета поднялась Александра Прошлякова, обучающаяся инженерного факультета. В упорной борьбе она обыграла своих соперниц и завоевала первое место, показав высокий уровень и мастерство владения ракеткой и теннисным мячом.